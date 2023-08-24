Магомед Магомедкеримов вышел в финал Гран-при PFL

33-летний российский полусредневес Магомед Магомедкеримов (33-6) одолел Соломона Ренфро (11-4) в полуфинале Гран-при PFL единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 23 августа на PFL 9 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Вторым финалистом Гран-при стал Садибу Си (16-6), который победил Карлоса Леаль Миранду (19-5) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28) на том же турнире.

Магомедкеримов и Си встретятся 24 ноября на турнире в Вашингтоне, США.