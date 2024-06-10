Рикки Хаттон: «У меня было много тяжелых боев, но самым тяжелым из них стал мой развод»

Новоиспеченный член Зала славы бокса, экс-чемпион мира в первом полусреднем и полусреднем весе Рикки Хаттон (45-3) на церемонии включения вспомнил сражения с великими боксерами вроде Константина Цзю (31-2), но подчеркнул, что развод с женой был для него куда более болезненным.

«У меня было несколько сражений на ринге. Я вспоминаю бой с Костей Цзю, бой с Флойдом Мейвезером, бой с Мэнни Пакьяо и мой самый тяжелый бой — мой развод», — сказал Хаттон.

Хаттон вошел в Зал славы бокса вместе с четырехкратным чемпионом мира в двух весовых категориях Майклом Мурером (52-4), экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Иваном Кальдероном (35-3), многократным чемпионом мира в двух весовых категориях Диего Корралесом (40-5) и другими боксерами.