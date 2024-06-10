Рикки Хаттон и Майкл Мурер вошли в Зал славы бокса

Экс-чемпион мира в первом полусреднем и полусреднем весе Рикки Хаттон (45-3, 32 KO) и четырехкратный чемпион мира в двух весовых категориях Майкл Мурер (52-4, 40 KO) вошли в Зал славы бокса. Церемония состоялась в Turning Stone Resort Casino в Вероне, штат Нью-Йорк, США.

Также в Зал славы бокса попали пуэрториканский боксер и экс-чемпион мира в двух весовых категориях Иван Кальдерон (35-3, 6 KO) и многократный чемпион мира в двух весовых категориях Диего Корралес (40-5, 33 KO). Среди женщин в Зал славы бокса попали Джейн Коуч (28-11, 9 KO) — первая лицензированная женщина-боксер в Великобритании, и Ана Мария Торрес Рамирес (28-3, 16 KO) — мексиканка, дважды завоевывавшая титул WBC в женском наилегчайшем весе.

Кроме того, в Зал славы бокса вошли Джеки Каллен — первая женщина-менеджер, включенная в Зал славы, публицист Фред Штернбург, телеведущий Ник Чарльз и журналист Уоллес Мэтьюс.