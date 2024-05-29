Вечер бокса пройдет на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 1 июня. В главном событии ивента пройдет бой за титул чемпиона по версии WBA между Дмитрием Биволом и Маликом Зинадой. Также в этот вечер в ринг выйдут тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилэй. Начало — в 21.00 по московскому времени. «СЭ» публикует кард боксерского вечера.

Кард боксерского турнира 1 июня

Дмитрий Бивол — Малик Зинад

Деонтей Уайлдер — Чжилей Чжан

Даниель Дюбуа — Филип Хргович

Раймон Форд — Ник Болл

Хамза Шираз — Остин Уильямс

Вилли Хатчинсон — Крэйг Ричардс

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В России официальной видеотрансляции боксерского вечера не будет. В прямом эфире смотреть поединки можно на платформах DAZN и TNT Sports.

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