Реакция бойцов на поединок Нганну и Фьюри: «Коррумпированное безобразие»

Люди из индустрии MMA и бокса прокомментировали в соцсетях исход поединка между чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) и экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3).

Майк Тайсон: «Настоящий чемпион Франсис Нганну! Я горжусь тем, как ты выступил».

Даррен Тилл: «Мой следующий бой будет по боксу. Но, черт побери, это одно коррумпированное безобразие. Франсис выиграл честно и справедливо. В любом случае он победил, несмотря ни на что».

Тедди Атлас: «Нганну удивил многих, в том числе и Фьюри, хорошей техникой и грамотным подходом. И да, панчерами рождаются, а не становятся!»

Нейт Диас: «Бой по правилам бокса — ограниченный поединок. Так не выявить самого жесткого парня на свете. Тайсон Фьюри проиграл, а боксерские комментаторы необъективны, как тупицы, им нужно научиться боксировать».

Алджамейн Стерлинг: «Франсис!!! Очень впечатляюще, и можно привести аргументы в пользу его победы! Конор открыл путь к этому, а Франсис Нганну распахнул ворота! Это доказательство того, что при правильной подготовке парни из ММА могут потягаться с лучшими боксерами в мире. Кстати, я считал, что Франсис победит».

Генри Сехудо: «Величайший апсет в истории! Франсис Нганну стал линейным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе».

Алекс Перейра: «Горжусь от имени всех бойцов UFC! Хорошая работа, Франсис!»

Эдди Хирн: «Я просто теряюсь в догадках. Фьюри выглядел так, как будто он никогда раньше не надевал перчатки. Я думал, что Нганну выиграл в двух раундах... Забудьте про бой Фьюри — Усик, он никому не интересен, дайте нам бой Фьюри — Энтони Джошуа. Эй Джей нокаутирует Фьюри в течение шести раундов».

Даниэль Кормье: «76-75 Фьюри, Франсис выиграл два последних раунда! Боже мой».

Райан Гарсия: «Мне остается только сказать, что Франсис Нганну — мой чемпион в супертяжелом весе».

Деметриус Джонсон: «Франсис победил».

Джейк Пол: «Бойцы MMA — легкая работа для боксера? Заткнитесь, черт побери».

Ян Блахович: «MMA — король всех видов спорта».

Исраэль Адесанья: «Вопреки всему ты вышел на ринг и встретился лицом к лицу с лучшим супертяжеловесом в боксе. Мой брат Франсис потряс мир».

Макс Холлоуэй: «Никогда больше не сомневайтесь в этом человеке. Нганну — зверь».

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.