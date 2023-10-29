Появилось видео нокдауна Фьюри в бою с Нганну

Появилось видео нокдауна британца Тайсона Фьюри в поединке с Франсисом Нганну. Бой прошел в ночь на 29 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Камерунец отправил чемпиона мира по версии WBC на канвас уже в третьем раунде. Фьюри встал на ноги до отсчета рефери.

Фьюри выиграл Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке.

В трансляцию попала реакция на нокдаун от Александра Усика. Украинец был удивлен происходящем на ринге. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF должен провести объединительный бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Поединок планируется на декабрь 2023-го — январь 2024-го.