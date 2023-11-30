Райан Гарсия помирился с Саулем Альваресом

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) подтвердил, что больше не конфликтует с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2).

«Теперь у нас все в порядке, — сказал Гарсия в интервью BoxingScene. — Я поговорил с Эдди [Рейносо], все улажено. У меня нет никаких обид на них. Я провел много времени в том зале, и у нас много прекрасных воспоминаний. Иногда об этом грустно вспоминать, потому что у нас были веселые времена, но такова жизнь. Приходится открывать новые страницы. Я очень рад за Канело и хочу, чтобы он продолжал доминировать и быть тем чемпионом, которого я видел в зале каждый день. Я счастлив за него».

Ранее Альварес критиковал Гарсию за то, что он ушел из зала Эдди Рейносо, назвав его «неблагодарным человеком». Также он добавил, что Гарсия был должен Рейносо денег.