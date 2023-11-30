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Сегодня, 11:01

Боб Арум хочет вернуть Пакьяо в бокс и уже подобрал ему соперника

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что попытается договориться с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) о поединке с Джошем Тейлором (19-1).

«Я бы хотел заполучить Пакьяо для Тейлора. Я думаю, это был бы хороший бой. Думаю, Пакьяо был бы заинтересован в таком поединке. Ему нравится бокс, он тратит огромные деньги на то, чтобы стать президентом. Он не будет брать ничьих взносов. Мэнни — очень богатый парень, но он хотел бы повыступать еще хотя бы год или два», — сказал Арум ProBoxTV.

Пакьяо в прошлом бою проиграл Йорденису Угасу (27-5) единогласным решением судей (116-112, 116-112, 115-113). Поединок состоялся 21 августа 2021-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Тейлор проиграл Теофимо Лопесу (19-1) и потерял титула чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе. Бой состоялся 10 июня на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

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