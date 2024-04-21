Райан Гарсия назвал имя возможного следующего соперника: «Я могу нокаутировать Фундору»

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) заявил о желании подняться в первый средний вес и подраться с Себастьяном Фундорой (21-1).

«Я думал насчет первого среднего веса. Я знаю, что мог бы нокаутировать Себастьяна Фундору. Я уже отправлял на спаррингах парней его роста в нокаут. Я хочу подраться с ним», — сказал Гарсия на пресс-конференции.

Фундора победил Тима Цзю (23-1) раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.