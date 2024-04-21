Шакур Стивенсон: «Уважуха Райану! Ты выступил прекрасно»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) отреагировал на поединок между бывшим временным чемпионом в легком весе по версии WBC Райаном Гарсией (25-1) и чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1).

«Уважуха Райану! Я держу свое слово и отдаю тебе уважение, ты выступил прекрасно. Теперь сдержи свое слово и давай устроим бой. Большое уважение Девину, он сражался с настоящим сердцем, но это был не его вечер», — написал Стивенсон в соцсети X.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Бой состоялся в ночь на 21 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.