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Проводников: «Если Тим Цзю сделает правильные выводы, то поймет, что делал не так»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников поделился впечатлениями от поражения австралийца Тима Цзю в поединке против американца Себастьяна Фундора.

«Всего лишь поражение, оно не фатально. Но если Тим сделает правильные выводы, то поймет, что делал не так. В первую очередь, все зависит от Тима и от того, какой он сделает анализ по итогам боя. Для меня поражения всегда были проверкой характера. Выигрывать всегда легко, чемпионом быть приятно. А поражения проверяют, настоящий ли ты чемпион. После неудач только настоящие чемпионы поднимаются. Это испытание для Тима, посмотрим, как он его пройдет. А в поражении нет ничего страшного. Желаю Тиму только здоровья и возвращения еще лучше и сильнее. А так, поражения — это часть жизни», — приводит слова Проводникова «Газета.ru».

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115). Бой состоялся в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/03/31/22673029.shtml
Руслан Проводников
Себастьян Фундора
Тим Цзю
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