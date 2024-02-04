Промоутер Усика назвал условие для боя Александра с Хрговичем

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), заявил, что они рассматривали поединок с обязательным претендентом на титул IBF в супертяжелом весе Филипом Хрговичем (16-0).

«Мы просто общаемся с представителями Хрговича. Его люди вышли на связь и сказали, что Филипп Хргович находится в лагере, готовится к 8 марта. У него контракт с саудовцами, и он дал интервью ESPN, сказав, что готов принять вызов и сразиться с Усиком 17 февраля, что уже хорошо. Единственное, его должны удовлетворить финансовые требования, тогда бой состоится», — сказал Красюк Boxing News.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, и место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.