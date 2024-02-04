Промоутер Усика призвал лишить Тайсона Фьюри титула чемпиона

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0), призвал лишить чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0) титула.

«Красюк призвал лишить Тайсона Фьюри титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе и сделать его «чемпионом на каникулах», чтобы Усик мог сразиться с кем-то другим для достижения своей цели стать неоспоримым чемпионом», — написал инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, и место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.