Даниэль Дюбуа против Александра Усика: дата и время начала боя

Даниэль Дюбуа и Александр Усик проведут бой с 19 на 20 июля в Лондоне

Поединок между британцем Даниэлем Дюбуа и украинцем Александром Усиком состоится в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли» в ночь с 19 на 20 июля.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

Бой Дюбуа vs Усик 2 возглавит боксерский вечер и начнется после полуночи по московскому времени, ориентировочно — не ранее 1.00 мск воскресенья, 20 июля.

На кону — титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring и IBF. Усик после победы над Дюбуа в первом бою во Вроцлаве в ночь с 26 на 27 августа нокаутом защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, IBF, WBO, IBO и The Ring.

38-летний Усик — чемпион мира по версии WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring. Рекорд украинца — 23 победы и 0 поражений.

27-летний Дюбуа — чемпион мира по версии IBF. Рекорд британца — 22 победы и 2 поражения.

Официальная трансляция боя Усик — Дюбуа не состоится в России. Права на показ поединка реализует британская онлайн-платформа DAZN.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Ключевые события и результат боя Усик — Дюбуа можно также отслеживать в нашем матч-центре бокса и разделе бокса на нашем сайте.