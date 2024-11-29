Валуев — о бое Фьюри против Усика: «Боксеры поменялись ролями. Теперь Тайсону будет сложнее»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев в интервью с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Интересный бой. В предыдущем считал Фьюри фаворитом, но все сложилось иначе. Теперь Тайсону будет тяжелее. Они поменялись ролями, фаворит уже Усик. Он будет себя чувствовать еще более уверенно. Но в любом случае в таком поединке нельзя заранее кому-то давать предпочтение. Посмотрим, кто окажется сильнее», — сказал Валуев для «СЭ».

Ответный бой Тайсона Фьюри и Александра Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Дарик Агаларов