Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 17:00

Американский боксер Малиньяджи — о бое Фьюри против Усика: «Тайсон понимает, что должен победить»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от боя-реванша между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Думаю, Фьюри понимает, что в этот раз он должен победить, — сказал Малиньяджи ProBox TV. — Ему за 30, и он возвращается после тяжелого поражения. Даже несмотря на то что это было поражение раздельным решением судей, если Тайсон снова проиграет, он окажется среди группы опасных супертяжеловесов. Но действительно ли он хочет быть в этой куче на этом этапе жизни, когда вы заработали свои деньги и чувствуете себя комфортно? Фьюри находится на той стадии, когда трудно восстановиться в этом возрасте».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Усик и Фьюри проведут повторный бой в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Эксперт назвал требующие подачи заявления выплаты и льготы для пенсионеров
Взятки судьям давали криптовалютой. Самарский губернатор раскрыл коррупцию в футболе
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
В ВТБ спрогнозировали рост ключевой ставки в декабре до рекордных 23%
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Популярное видео
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Папин хотел бы, чтобы Бивол и Бетербиев закрыли все вопросы в реванше

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости