Американский боксер Малиньяджи — о бое Фьюри против Усика: «Тайсон понимает, что должен победить»

Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи поделился ожиданиями от боя-реванша между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Думаю, Фьюри понимает, что в этот раз он должен победить, — сказал Малиньяджи ProBox TV. — Ему за 30, и он возвращается после тяжелого поражения. Даже несмотря на то что это было поражение раздельным решением судей, если Тайсон снова проиграет, он окажется среди группы опасных супертяжеловесов. Но действительно ли он хочет быть в этой куче на этом этапе жизни, когда вы заработали свои деньги и чувствуете себя комфортно? Фьюри находится на той стадии, когда трудно восстановиться в этом возрасте».