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10 октября, 16:10

Президент Open FC считает Бетербиева фаворитом боя с Биволом

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Президент промоушена Open FC Александр Гурьянов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе.

«Раньше я бы сказал, что Дмитрий Бивол, с объективной точки зрения, является для меня фаворитом. Артур Бетербиев – это огромное имя в боксе, но игровой стиль Бивола мне по душе. Но после событий, которые произошли у Дмитрия, и тот медиафон, который вокруг него из-за ситуации с супругой и детьми, делает из Бивола андердога. Я бы не хотел оказаться в такой ситуации.

Думаю, что для настоящего мужчины семья важнее всего. И когда такое происходит в доме, сложно боксировать. Но будем смотреть, болеть и переживать. Эта история с Екатериной и Дмитрием добавит больше просмотров поединку. Хочется, чтобы мы увидели высококлассный бой. Если у Дмитрия будет время после боя, то приглашаю его на турнир в Санкт-Петербурге 18 октября: мы будем ждать его в родном городе и всегда рады его присутствию на наших турнирах», – цитирует Гурьянова MMA.Metaratings.ru.

Поединок состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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