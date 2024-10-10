Штырков: «Бетербиев не оставит Бивола без нокаута, если Дмитрий войдет в рубку»

Российский боец RCC Иван Штырков рассказал, кого он считает фаворитом в поединке Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Я склоняюсь к тому, что победит Дмитрий Бивол. При условии, если Дмитрию удастся навязать свой темп и не подпустить Артура к себе, чтобы тот не разрядился по нему своими сокрушительными ударами. В таком случае Бивол перебоксирует за счет количественной плотности ударов и темпа. Но если войдет в рубку, то Бетербиев не отпустит его без нокаута. Противостояние темповика и нокаутера — это будет великолепное зрелище!» — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Бивол и Бетербиев подерутся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На счету Бивола 23 победы (12 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Бетербиева 20 побед (все нокаутом) без единого поражения.