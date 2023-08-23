Кремлев: «Руководство МОК дискредитировало себя и потеряло уважение у всего спортивного сообщества»

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев высказался о конфликте с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Сегодняшнее руководство МОК полностью дискредитировало себя и потеряло уважение у всего спортивного сообщества. Их поведение похоже на собственную частную лавочку, именно руководства. У нас нет проблем с олимпийским движением, олимпийской семьей. Есть проблемы с персоналиями, которые сидят в руководстве. Уверен, что в ближайшее время это прекратится. Всем уже надоел этот цирк», — приводит слова Кремлева «Чемпионат».

5 октября 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами.

22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания. 17 июля стало известно, что IBA рассматривает вариант с выходом из олимпийского движения.