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Джошуа нокаутировал Пола

Евгений Козинов
Корреспондент
Энтони Джошуа против Джейка Пола.
Фото Reuters

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа победил блогера-боксера Джейка Пола в главном бою вечера бокса в спортивном комплексе «Касея-центр» в Майами.

36-летний британец нокаутировал своего соперника в конце шестого раунда. Судья остановил бой после очередного нокдауна.

Олимпийский чемпион Джошуа теперь имеет профессиональный рекорд — 29-4. На счету 28-летнего американца в профессиональном боксе 12-2.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию боя Пол — Джошуа.

Бокс Профессиональный бокс: Пол — Джошуа
Энтони Джошуа и&nbsp;Джейк Пол.Джошуа нокаутировал Джейка Пола лишь в шестом раунде. Экс-чемпион мира будто жалел блогера

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Джейк Пол
Энтони Джошуа
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