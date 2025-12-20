Джошуа нокаутировал Пола
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа победил блогера-боксера Джейка Пола в главном бою вечера бокса в спортивном комплексе «Касея-центр» в Майами.
36-летний британец нокаутировал своего соперника в конце шестого раунда. Судья остановил бой после очередного нокдауна.
Олимпийский чемпион Джошуа теперь имеет профессиональный рекорд — 29-4. На счету 28-летнего американца в профессиональном боксе 12-2.
«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию боя Пол — Джошуа.
Бокс Профессиональный бокс: Пол — Джошуа
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