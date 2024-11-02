Переговоры по бою Алимханулы и Шираза могут продлить

Ведущий подкаста Knuckles and Gloves Boxing Radio Патрик Коннор рассказал о ходе переговоров по бою между казахстанским чемпионом мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибеком Алимханулы и британским спортсменом Хамзой Ширазом.

«К сожалению, похоже, что они находятся на стадии переговоров, даты и сроки которых могут быть изменены и продлены. В последний раз, как я видел, срок был продлён до 4 ноября, что даёт обеим сторонам время достичь соглашения, иначе бой будет отдан на промоутерские торги», — цитирует Коннора Legalbet.kz.

9 октября в IBO обязали Алимханулы и Шираза договориться о проведении поединка в течение 15 дней. Отмечалось, что если этого не произойдет, бой уйдет на промоутерские торги.