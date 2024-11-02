Поветкин не будет оспаривать санкции Международного агентства допинг-тестирования

В команде российского боксера Александра Поветкина рассказали, что спортсмен не будет оспаривать отстранение Международного агентства допинг-тестирования.

«Александр решил ничего не оспаривать. Он считает произошедшее абсурдом и нелегитимным. Он завершил карьеру и не будет возвращаться», — приводит ТАСС ответ команды Поветкина.

Поветкин временно отстранен 31 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. За сутки до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).