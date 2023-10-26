Фьюри прокомментировал слухи о том, что Усик упал в нокаут на тренировке

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) отреагировал на заявление Мартина Баколе (19-1), который сказал, что нокаутировал чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) во время спарринга в Дубае.

Сторона Усика опровергает слова Баколе.

«Я могу в это поверить. Баколе — гигант, он умеет бить. Мартин — очень хороший боец. Супертяжелый вес — это супертяжелый вес», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу FightHype.

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).