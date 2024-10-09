«Взяли 890 медалей в 29 видах спорта». Страшные цифры ООН об интерсексах на женских соревнованиях

Единственный разумный выход из нынешней ситуации — защищенная женская категория с быстрым и ненавязчивым скринингом пола.

Мировые СМИ публикуют новые выдержки из работы специального докладчика ООН по вопросу насилия в отношении женщин Реем Альсалем. В рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций правозащитница из Иордании раскритиковала МОК за бесхребетность в вопросах нашествия на женский спорт бывших мужчин (трансгендеров) и личностей с мужским уровне тестостерона (интерсексов). По данным Альсалем, неспособность спортивных властей принять меры по решению проблемы привела к тому, что более 600 спортсменок по всему миру потеряли более 890 медалей в 29 различных видах спорта. Докладчица призывает как можно быстрее вернуть гендерный скрининг для допуска к женским стартам.

Тестирование на пол необходимо, законно и пропорционально

Ранее в СМИ появились цитаты Реем Альсалем, критикующей допуск на женские турниры трансгендеров, который практикуется, в частности, в студенческом спорте в США. «Исследования свидетельствуют, что спортсмены, рожденные мужчинами, имеют преимущества в спорте на протяжении всей жизни, хотя это становится наиболее очевидным после полового созревания. Подрыв критериев допуска к женским соревнованиям приводит к несправедливым, незаконным и экстремальным формам дискриминации в отношении спортсменок по признаку пола», — говорится в докладе представителя ООН.

Теперь акцент в публикациях переместился на интерсексов. В качестве свежего примера приводится скандал на Олимпиаде-2024 вокруг победительниц турнира по женскому боксу Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня. Обе провалили гендерный тест на чемпионате мира-2023, но были допущены на Игры в Париж при полном бездействии МОК. Родственники Хелиф пытались объявить нападки на Иман клеветой и даже показывали ее детские фото и свидетельство о рождении, где будущая боксерша записана как девочка. А власти Тайваня намеревались засудить Международную ассоциацию бокса, обнародовавшую информацию о гендерном несоответствии спортсменок.

Альсалем приводит в докладе научные выкладки о том, что мужчины (или дамы с мужским уровнем тестостерона) бьют в среднем в 2,6 раза сильнее обычных женщин, и критикует МОК, который даже не попытался провести повторное тестирование на пол, ссылаясь на права человека. «Существуют обстоятельства, при которых тестирование на пол необходимо, законно и пропорционально для обеспечения справедливости и безопасности в спорте, — утверждает докладчица ООН. — Современные технологии позволяют проводить надежную процедуру гендерного скрининга с помощью простого мазка со щеки с соблюдением конфиденциальности и человеческого достоинства».

Линь Юйтин. Фото Global Look Press

Экстремальные формы дискриминации спортсменок по признаку пола

Метод, о котором упоминает иорданская специалистка, использовался в спорте с 1968 по 1999 год. Подобные проверки получили одобрение в ходе опроса 928 женщин-олимпийцев в 1996-м во время Игр в Атланте. Тем не менее МОК отказался от скрининга соскоба слюны для поиска телец Барра, которые присутствуют только в клетках с женскими XX-хромосомами. Это произошло после того, как испанская барьеристка Мария Хосе Мартинес-Патиньо через суд доказала, что этот метод некорректен. Кроме того, польская легкоатлетка Ева Клобуковска и советская конькобежка Халида Щеголева, провалившие гендерные тесты, впоследствии стали матерями, доказав свою принадлежность к женскому полу на практике.

Конечно, сейчас методы ДНК-тестирования сильно усовершенствовали — в биопробах, в частности, могут находить мужские хромосомы Y-хроматина, что дает очень высокую точность гендерного скрининга. Поэтому Альсалем предлагает вернуться к подобным проверкам на регулярной основе. «Физиологические преимущества интерсексов не исчезают с подавлением уровня тестостерона, — отмечает докладчица ООН. — Нарушение критериев допуска в женскую категорию приводит к несправедливым, незаконным и экстремальным формам дискриминации в отношении спортсменок по признаку пола. Любой, кто не желает соревноваться в соответствии со своим биологическим полом, должен выступать в открытой категории».

В данный момент основным критерием допуска к женским соревнованиях под эгидой международных федераций является уровень мужского гормона тестостерона. В крови взрослого здорового мужчины он, как правило, содержится в соотношении от 5 до 30 нмоль/л, а в женском — до 2 нмоль/л. В разных видах спорта граница допуска проходит в промежутке от 2,5 до 10 нмоль/л. Если анализы гиперандрогенной женщины или трансгендера дают более высокий показатель, необходимо снизить уровень тестостерона на счет гормональной терапии. Правда, все эти правила основаны на научной работе о влиянии тестостерона на результаты за авторством Стефана Бермона и Пьера-Ива Гарнье, которые впоследствии под давлением либеральной общественности отказались от своих выводов.

Кастер Семени. Фото Global Look Press

Нужна защищенная женская категория

Нынешняя волна против засилия интерсексов в женском спорте поднялась в 2009 году после триумфа бегуньи из ЮАР Кастер Семени на чемпионате мира в Берлине. В ходе разборок с уровнем тестостерона только в легкой атлетике всплывали имена почти десятка топ-спортсменок с DSD (differences with sexual development — отличиями в половом развитии). Например, Дути Чанд из Индии, Маргарет Вамбуи из Кении, Франсин Нийонсаба из Бурунди, Аминату Сейни из Нигера, намибиек Кристин Мбома и Беатрис Масилинги, а также Фиордолиса Кофил из Доминиканы. В женском футболе были похожие скандалы с Барбру Банду из сборной Замбии, Женовевой Аньому из Экваториальной Гвинеи и Зохре Коудаи из Ирана. Процент таких персонажей на общем фоне ничтожен, однако чемпион в спорте бывает только один. И если победа одержана за счет нарушения принципа соперничества равных, это вызывает законный гнев.

«Спорт, конечно, должен быть для всех. Но равные возможности и психическое здоровье половины населения Земли не могут и не должны быть растоптаны во имя гендерной идеологии, где инклюзивность важнее биологической реальности, — приводит издание The Telegraph слова бывшей британской пловчихи и активистки феминистского движения Шэрон Дэвис. — Возмутительно, что руководящие органы спорта, в частности МОК, с их ужасной историей неспособности защитить права женщин в спорте, все еще слишком напуганы, чтобы вступиться за спортсменок. Это позорно и очень опасно. Ни одна женщина не должна погибнуть, чтобы доказать чертовски очевидную вещь».

«Женский спорт сегодня получает менее четырех процентов всех спонсорских средств в спорте, — продолжает призер Олимпиады-1980. — Поэтому абсолютно необходимо иметь биологическую категорию, свободную от мужчин, где мы могли бы соревноваться в безопасном и равном пространстве. Это единственное разумное решение, которое можно применить на всех уровнях спорта — от любителей до элиты. Женщины долго боролись за свои права в спорте, но теперь мы откатываемся назад. Нам нужна защищенная женская категория с простым, быстрым, точным и ненавязчивым скринингом пола. А затем можно подумать и об открытых полностью инклюзивных стартах, где каждый может идентифицировать себя так, как ему нравится».

Напомню, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.