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Валуев — об идее перехода боксерши Хелиф в профессионалы: «Это троянский конь»

Алина Савинова
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Бывший боксер Николай Валуев рассказал, что думает о намерении алжирки Иман Хелиф перейти в профессиональный бокс.

«В случае прохождения им или ею теста на гормональный фон, будет много вопросов к системе тестирования в мировом боксе. Профессиональный спорт — это прежде всего шоу, и в какой-то степени я понимаю тех, кто осыпает эту алжирку предложениями. В итоге, они получат много денег и хайпа. Но наличие таких спортсменов — опять же троянский конь в систему профессионального бокса и всего спорта», — цитирует Валуева Sport24.

Хелиф выступила на Олимпиаде в Париже, несмотря на дисквалификацию на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. На Играх-2024 алжирка стала победительницей женского турнира по боксу в весовой категории до 66 кг, одолев в финале китаянку Ян Лю.

Источник: Sport24
Бокс
Иман Хелиф
Николай Валуев
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