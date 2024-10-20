Валуев — об идее перехода боксерши Хелиф в профессионалы: «Это троянский конь»

Бывший боксер Николай Валуев рассказал, что думает о намерении алжирки Иман Хелиф перейти в профессиональный бокс.

«В случае прохождения им или ею теста на гормональный фон, будет много вопросов к системе тестирования в мировом боксе. Профессиональный спорт — это прежде всего шоу, и в какой-то степени я понимаю тех, кто осыпает эту алжирку предложениями. В итоге, они получат много денег и хайпа. Но наличие таких спортсменов — опять же троянский конь в систему профессионального бокса и всего спорта», — цитирует Валуева Sport24.

Хелиф выступила на Олимпиаде в Париже, несмотря на дисквалификацию на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. На Играх-2024 алжирка стала победительницей женского турнира по боксу в весовой категории до 66 кг, одолев в финале китаянку Ян Лю.