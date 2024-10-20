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Кремлев считает, что у Бетербиева могут быть хорошие шансы в бою с Усиком

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев оценил шансы российского боксера Артура Бетербиева в потенциальном поединке с украинцем Александром Усиком.

«Если Артур перейдет, мне кажется, у него будут очень хорошие шансы. Усик любит держать между ног, когда ему попадают по печени. Мы недавно это видели. У Артура было так же: он бьет по печени, а его соперник хватается за яйца, хотя это уже не по-боксерски. Этим отличается футбол от бокса: не задел футболиста, а он падает и кричит, зато отправил боксера в нокдаун, а он встает и говорит, что ничего не было. Видимо, Усик любил играть в футбол, поэтому так часто притворяется», — цитирует Кремлева «РБ Спорт».

12 октября Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: «РБ Спорт»
Бокс
Александр Усик
Артур Бетербиев
Умар Кремлев
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