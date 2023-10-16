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Саитов: «Если бокса не будет на Играх, любителям надо переходить в профессионалы»

Саитов прокомментировал решение МОК отложить включение бокса в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отложить включение бокса в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.

«Я верю, что все-таки бокс сохранят на Олимпиаде, поскольку, на мой взгляд, это один из самых красивых видов спорта. Он был на самых первых Играх, и без него программа соревнований станет бедной. Поскольку сейчас вводятся какие-то непонятные для меня дисциплины. Смогут ли спортивные федерации создать альтернативу IBA? Создать ее, может быть, можно и быстро, но нормальное функционирование организации зависит от некоторых факторов. Нужен харизматичный и ресурсный лидер. Он должен быть уважаемым в сфере бокса. Он должен уметь объединять людей и работать с ними, иначе получится как раньше, когда такие структуры просто собирали с людей деньги. IBA в этом плане — масштабная организация, которая активно работает, посещает все, и даже африканские, бедные страны, развивает бокс везде, у нее есть призовой фонд. Если бокса не будет на Олимпиаде, спортсменам следует переходить в профессионалы, потому что новая организация не сможет делать большие призовые за чемпионаты мира, Европы и т. д. А за те призовые, которые были ранее, нет смысла бороться. Надо в этом случае готовиться к профессионалам, переходить в бокс и зарабатывать этим. Он, к слову, на мой взгляд, является одним из самых высокооплачиваемых видов спорта», — приводит слова Саитова RT.

На сессии организации в Мумбаи было поддержано предложение исполкома МОК внести новые виды спорта. В программу официально вошли: флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1217661-saitov-boks-igry-mok
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