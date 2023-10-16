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Сегодня, 19:56

Первый канал покажет бой Асбаров — Папин в прямом эфире

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Алексей Папин.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Первый канал проведет прямую трансляцию боя между российскими тяжеловесами Алексеем Папиным и Сосланом Асбаровым, сообщает пресс-служба телеканала.

Поединок возглавит боксерский турнир, который пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» 28 октября.

Начало трансляции боя Асбаров — Папин — в 23.15 по московскому времени.

На счету 36-летнего Папина 15 побед и 1 поражение в профессиональном боксе. У 31-летнего Асбарова 4 победы и ни одного поражения.

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