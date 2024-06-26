Валуев объяснил снятие санкций с российских боксеров со стороны IBF

Бывший чемпион мира и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал снятие санкций с российского бокса со стороны IBF.

«Это просто — большое количество россиян находятся в рейтингах федераций и ассоциаций, — цитирует ТАСС Валуева. — Если россияне не выступают, организаторы теряют деньги, не имея возможности провести тот или иной бой. Это упущенная выгода, которую они вернут со снятием санкций».

24 июня IBF сняла санкции с российского бокса. В Федерации бокса России назвали это решение хорошим, но отметили, что пока IBF делала «помарки в своих действиях», на первое место вырвалась Международная ассоциация бокса (IBA).