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Сегодня, 14:09

Валуев объяснил снятие санкций с российских боксеров со стороны IBF

Руслан Минаев
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Бывший чемпион мира и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал снятие санкций с российского бокса со стороны IBF.

«Это просто — большое количество россиян находятся в рейтингах федераций и ассоциаций, — цитирует ТАСС Валуева. — Если россияне не выступают, организаторы теряют деньги, не имея возможности провести тот или иной бой. Это упущенная выгода, которую они вернут со снятием санкций».

24 июня IBF сняла санкции с российского бокса. В Федерации бокса России назвали это решение хорошим, но отметили, что пока IBF делала «помарки в своих действиях», на первое место вырвалась Международная ассоциация бокса (IBA).

Источник: ТАСС
Бокс
Николай Валуев
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