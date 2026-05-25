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Никита Зон — Нахуэль Гарсия: дата и время боя

Никита Зон и Нахуэль Гарсия проведут поединок за титул WBA Gold во втором среднем весе 30 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела

Российский боксер Никита Зон и Нахуэль Гарсия из Аргентины проведут поединок за титул WBA Gold во втором среднем весе в субботу, 30 мая. Формат боя — 10 раундов по правилам бокса. Шоу от промоутерской компании RCC Boxing Promotions пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Начало основного карда — в 19.00 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Зон — Гарсия

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного боя. Ключевые события и результаты поединка будут доступны в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте. Прямую трансляцию противостояния покажет Первый канал (в эфире федерального канала и на официальном сайте). Также смотреть поединок можно на платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального канала.

33-летний Зон имеет рекорд в профессиональной карьере — 9-1-1. На счету 30-летнего Гарсии в боксе — 18-3-1.

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Никита Зон
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