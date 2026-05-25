Сергей Лубкович — Майкл Кинг: дата и время боя

Сергей Лубкович и Майкл Кинг проведут бой за титул IBF Asia в полусреднем весе 30 мая

Российский боксер Сергей Лубкович и Майкл Кинг из Люксембурга проведут поединок за титул IBF Asia в полусреднем весе в субботу, 30 мая. Формат боя — 10 раундов по правилам бокса. Шоу от промоутерской компании RCC Boxing Promotions пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Начало основного карда — в 19.00 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Лубкович — Кинг

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного боя. Ключевые события и результаты поединка будут доступны в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте. Прямую трансляцию противостояния покажет Первый канал (в эфире федерального канала и на официальном сайте). Также смотреть поединок можно на платформах «Кинопоиск» и Okko в ретрансляции федерального канала.

30-летний Лубкович имеет рекорд в профессиональной карьере — 20-0-1. На счету 28-летнего Кинга в боксе — 7-2-1.