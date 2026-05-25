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Бой Бивола против Айферта покажут Первый канал и DAZN

Вечер бокса от Русской медной компании, который возглавит титульный бой Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта, покажут более чем в 200 странах.

Международным вещателем выступит компания DAZN. Компания обеспечит трансляцию шоу из Екатеринбурга на разных языках в более чем 200 странах.

В России бой можно будет посмотреть только на Первом канале, а остальные поединки будут транслироваться в прямом эфире в официальных сообществах организатора RCC Boxing Promotions.

Начало турнира в 15.00 мск. Всего в карде запланировано 11 поединков, в том числе пять титульных противостояний и один отборочный бой по линии WBA.

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Дмитрий Бивол
Михаэль Айферт
Бокс
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