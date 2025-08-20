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20 августа 2025, 19:24

Бетербиев — о третьем бое с Биволом: «Его сторона сделала все, чтобы ничего не получилось»

Алина Савинова
Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press

Российский боксер Артур Бетербиев поделился информацией о несостоявшихся переговорах о третьем поединке с соотечественником Дмитрием Биволом.

Ранее Бивол получил временное медицинское заключение от WBO. 8 августа он сообщил, что перенес операцию на спине.

«Саудиты совершенно ни при чем. Они спокойно отдали бой российским организаторам. Я свидетель, что было сделано все возможное, чтобы третий бой состоялся. Но сторона Бивола сделала все, чтобы ничего не получилось», — цитирует Бетербиева «Чемпионат».

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в октябре 2024 года — тогда Артур победил решением большинства судей. В повторном бою в феврале 2025-го победу одержал Бивол — тоже решением большинства судей.

Источник: Чемпионат
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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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