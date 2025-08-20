Бетербиев — о третьем бое с Биволом: «Его сторона сделала все, чтобы ничего не получилось»

Российский боксер Артур Бетербиев поделился информацией о несостоявшихся переговорах о третьем поединке с соотечественником Дмитрием Биволом.

Ранее Бивол получил временное медицинское заключение от WBO. 8 августа он сообщил, что перенес операцию на спине.

«Саудиты совершенно ни при чем. Они спокойно отдали бой российским организаторам. Я свидетель, что было сделано все возможное, чтобы третий бой состоялся. Но сторона Бивола сделала все, чтобы ничего не получилось», — цитирует Бетербиева «Чемпионат».

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в октябре 2024 года — тогда Артур победил решением большинства судей. В повторном бою в феврале 2025-го победу одержал Бивол — тоже решением большинства судей.