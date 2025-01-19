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Сегодня, 18:05

Охрана стащила Двалишвили с клетки во время празднования им победы на UFC 311

Алина Савинова
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Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press

После поединка американо-грузинского бойца Мераба Двалишвили с россиянином Умаром Нурмагомедовым на турнире UFC 311 произошел курьезный эпизод.

Двалишвили единогласным решением выиграл этот бой и защитил пояс UFC в легчайшем весе. Он начал праздновать победу, забравшись на клетку, и едва не упал с нее, когда охранник попытался стянуть спортсмена. Действия охранника вызвали недовольство со стороны бойца.

Турнир UFC 311 прошел в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США). В главном поединке вечера за титул чемпиона в легком весе россиянин Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
ММА
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