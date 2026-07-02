Муслим Гаджимагомедов выступит на турнире IBA.PRO 19 в Москве

Единственный в истории России трехкратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов (6-0, КО 3) 11 июля в Москве на турнире IBA.PRO 19 проведет 10-раундовый рейтинговый бой в первом тяжелом весе с мексиканцем Кевином Мартинезом (14-1, КО 10), информирует пресс-служба IBA.

29-летний россиянин — финалист Олимпиады-2020, чемпион Европы-2024, победитель Европейских игр-2019.

Мартинез занимает первую строчку среди мексиканских тяжеловесов на портале Boxrec и в 2024 году оспаривал пояс IBO. В мае в Калининграде Мартинез проиграл чемпиону мира-2025 Давиду Сурову в рамках матчевой встречи между сборными России и мира.

Возглавит шоу в Москве бой между регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым (33-2, КО 26) и олимпийским чемпионом-2016 и чемпионом мира-2015 французом Тони Йока (15-3, КО 12).

Полностью кард турнира IBA.PRO 19» в Москве выглядит следующим образом:

Легкий вес, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia East: Тамерлан Оздоев (5-0, КО 3, Россия) — Шивам (13-3-1, КО 8, Индия);

Полусредний вес, 10 раундов: Вадим Мусаев (14-0, КО 9, Россия) — Фарахат Манилола (13-3, КО 9, Уганда);

Легчайший вес, 6 раундов: Вячеслав Рогозин (дебют, Россия) — РВ Дениега (12-3, КО 8, Филиппины);

Первый тяжелый вес, 10 раундов: Муслим Гаджимагомедов (6-0, КО 3, Россия) — Кевин Мартинез (14-1, КО 10, Мексика);

Первый тяжелый вес, 10 раундов: Алексей Егоров (13-3, КО 9, Россия) — Давид Дзукаев (11-0, КО 7, Россия);

Полутяжелый вес, 12 раундов, элиминатор WBA: Шарабутдин Атаев (9-0, КО 5, Россия) — Хосе Ускатеги (34-5, КО 29, Россия);

Первый средний вес, 10 раундов, бой за пояс IBA.PRO International: Павел Сосулин (13-0, КО 7, Россия) — Эдди Кольменарес (12-3-1, КО 12, Венесуэла);

Тяжелый вес, 10 раундов: Мурад Халидов (12-0, КО 6, Россия) — Арслан Яллыев (17-1, КО 11, Россия);

Тяжелый вес, 12 раундов, бой за пояс WBA Continental: Артем Сусленков (14-0, КО 9, Россия) — Джозеф Джойс (16-4, КО 15, Великобритания);

Тяжелый вес, 12 раундов, бой за регулярный пояс WBA: Мурат Гассиев (33-2, КО 26, Россия) — Тони Йока (15-3, КО 12, Франция).

В прямом эфире шоу 11 июля будет транслировать Первый канал.