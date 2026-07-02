Источник: Йока снялся с боя против Гассиева в Москве из-за травмы

Французский боксер Тони Йока не сможет принять участие в поединке против чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева, сообщает журналист Дэн Рафаэль.

По информации источника, француз из-за травмы вынужден сняться с поединка, который должен был возглавить турнир «IBA.PRO 19» 11 июля на «ВТБ Арене» в Москве.

34-летний Йока провел 18 боев и одержал 15 побед (12 нокаутом). Он не проигрывал в четырех боях подряд. Последний раз он выходил на ринг 21 декабря 2025 года в Лагосе (Нигерия), нокаутировав немца Патрика Корте в первом раунде. На счету 32-летнего Гассиева 33 победы (26 нокаутом) в 35 боях.