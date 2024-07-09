Муслим Гаджимагомедов: «Чжаосиню стоит ждать очень тяжелый бой»

Двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019, чемпион Европы-2024 Муслим Гаджимагомедов (3-0, КО 2) постарается завоевать вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте в бою с китайцем Чжаном Чжаосинем (12-2-1, КО 7). В преддверии поединка Гаджимагомедов поделился ожиданиями от предстоящего боя.

«Мне предстоит поединок против терпеливого боксера. Он принимает на себя много ударов, но потом может контратаковать. Я принял это во внимание, особенно по его последнему бою с Евгением Романовым. Моему сопернику стоит ждать очень тяжелый бой, который, скорее всего, не пройдет всю дистанцию. В общем, я обещаю добиться досрочной победы. Думаю, к десятому раунду мы завершим бой», — сказал Гаджимагомедов.

Бой Гаджимагомедова и Чжаосиня состоится в пятницу, 12 июля, в подмосковном Серпухове на шоу «Ночь чемпионов IBA».