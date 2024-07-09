Альберт Батыргазиев: «В бою с Кэрроллом с моей стороны будут сюрпризы»

Олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) заявил, что, как только выйдет на ринг с ирландским боксером Джоно Кэрроллом (24-2-1, КО 7), он будет «самым счастливым человеком».

«Нахожусь в предвкушении своего боя. Как только начнется мой поединок, я стану самым счастливым человеком. Мы тренируемся, готовимся, проходим тяжелые сборы. И ждем тот день, когда мы выйдем на ринг. Кэрролл не смотрел мои бои? Это личное решение каждого — кто-то любит смотреть поединки соперников, а кто-то — нет. А с моей стороны будут сюрпризы. Если он хочет удивиться в ринге, то это его право — пусть удивляется», — сказал Батыргазиев.

Бой Кэрролла и Батыргазиева состоится в пятницу, 12 июля, в подмосковном Серпухове на шоу «Ночь чемпионов IBA».