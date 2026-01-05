Хайбула Мусалов: «Всем сторонам интересен мой бой с Туменовым. Думаю, он состоится»

Боксер, экс-чемпион Hardcore по кулачным боям Хайбула Мусалов в интервью «СЭ» прокомментировал возможный поединок против Биберта Туменова в АСА.

— Асланбек Бадаев и Магомед Бибулатов в подкасте рассказали о переговорах с тобой. Насколько серьезна твоя травма и когда нам ждать твоего возвращения?

— Хочу внести ясность. Я не отказывался от поединка из-за травмы. Когда дело касается больших боев и серьезных вызовов, то я всегда готов, если моя травма не слишком серьезная. Да, травма есть, но с такими травмами я дерусь и побеждаю. И в этот раз мой настрой был таким.

— Тогда почему поединок не состоялся?

— Асланбек Бадаев и мой менеджер Имам Магомедов пришли к мнению, что лучше провести этот поединок после Рамадана. У них дружеские отношения, они — профессионалы своего дела, доверяю их работе. Не вдавался в подробности их разговора, но, судя по всему, позиция АСА была такой, что это супербой, и им нужно, чтобы бойцы были в стопроцентной боевой готовности. Имам на это честно ответил, что моя рука сейчас травмирована, опухшая, и гарантировать, что я буду в стопроцентной форме, он не может. АСА не хотели рисковать перед юбилейным турниром, ведь в процессе подготовки и спаррингов травма могла бы усугубиться.

— Не расстроило, что такая возможность выступить до Рамадана упущена?

— Нет, я понимаю организаторов. У спортсмена могут быть одни пожелания и готовность идти на риск, у промоутеров может быть свое видение. Это нормально.

— Как ты считаешь, этот поединок состоится? И насколько он тебе интересен?

— Думаю, что состоится. Всем сторонам этот бой интересен, и я уверен, что мы вернемся к переговорам. У нас хорошие отношения с АСА, лично с Асланбеком. Мне всегда интересны супербои, я хочу продолжать делать то, чего не делал ни один другой боксер или кулачник в индустрии.