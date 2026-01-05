Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Хайбула Мусалов: «Всем сторонам интересен мой бой с Туменовым. Думаю, он состоится»

Боксер, экс-чемпион Hardcore по кулачным боям Хайбула Мусалов в интервью «СЭ» прокомментировал возможный поединок против Биберта Туменова в АСА.

— Асланбек Бадаев и Магомед Бибулатов в подкасте рассказали о переговорах с тобой. Насколько серьезна твоя травма и когда нам ждать твоего возвращения?

— Хочу внести ясность. Я не отказывался от поединка из-за травмы. Когда дело касается больших боев и серьезных вызовов, то я всегда готов, если моя травма не слишком серьезная. Да, травма есть, но с такими травмами я дерусь и побеждаю. И в этот раз мой настрой был таким.

— Тогда почему поединок не состоялся?

— Асланбек Бадаев и мой менеджер Имам Магомедов пришли к мнению, что лучше провести этот поединок после Рамадана. У них дружеские отношения, они — профессионалы своего дела, доверяю их работе. Не вдавался в подробности их разговора, но, судя по всему, позиция АСА была такой, что это супербой, и им нужно, чтобы бойцы были в стопроцентной боевой готовности. Имам на это честно ответил, что моя рука сейчас травмирована, опухшая, и гарантировать, что я буду в стопроцентной форме, он не может. АСА не хотели рисковать перед юбилейным турниром, ведь в процессе подготовки и спаррингов травма могла бы усугубиться.

— Не расстроило, что такая возможность выступить до Рамадана упущена?

— Нет, я понимаю организаторов. У спортсмена могут быть одни пожелания и готовность идти на риск, у промоутеров может быть свое видение. Это нормально.

— Как ты считаешь, этот поединок состоится? И насколько он тебе интересен?

— Думаю, что состоится. Всем сторонам этот бой интересен, и я уверен, что мы вернемся к переговорам. У нас хорошие отношения с АСА, лично с Асланбеком. Мне всегда интересны супербои, я хочу продолжать делать то, чего не делал ни один другой боксер или кулачник в индустрии.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Невероятная энергия». Панарин вытащил «Кингз» из серии поражений и вернулся в Нью-Йорк
«Леброн должен извиниться перед великими американскими воинами». Трамп набросился на суперзвезду НБА
«Нервно стоит». Нужен ли «Спартаку» Максименко в воротах в дерби с ЦСКА
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Панченко
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Панченко
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Цзю о возвращении Фьюри: «Яркое событие, но не знаю, что ему нужно»

Дядя Энтони Джошуа заявил, что боксер завершил карьеру
Новости
RSS RSS
Все новости