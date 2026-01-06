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Дядя Энтони Джошуа заявил, что боксер завершил карьеру

Руслан Минаев

Дядя бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа Адедамола Джошуа заявил, что боксер завершил карьеру.

«Самое главное, что он ушел из бокса. Это нас радует, потому что всегда, когда он дерется, мы на эмоциях. Каждый раз, когда он оказывается в нокдауне, у нас словно сердце выскакивает из груди.

Все эти эмоциональные переживания — для нас слишком большая проблема. Теперь, когда он сказал, что уходит, несмотря на самые громкие овации, мы счастливы», — цитирует Джошуа The Punch.

29 декабря британец попал в ДТП, в результате которого погибли два его друга. Сам боксер был выписан из больницы спустя три дня.

36-летний Джошуа является бывшим чемпионом мира по версии IBF, WBA и WBO в тяжелом весе, а также победителем Олимпиады-2012. Всего на его счету 29 побед при 4 поражениях в профессиональном боксе.

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Энтони Джошуа
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