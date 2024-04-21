Муртазалиев: «В боксе между Ломаченко и Камбососом огромная пропасть»

Чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF Бахрам Муртазалиев поделился мыслями в преддверии боя Василия Ломаченко с Джорджем Камбососом.

«У Камбососа последний бой, как мне показалось, был не очень. У Ломаченко не должно быть проблем, потому что Девин Хейни приехал в Австралию и победил Джорджа. В боксе между ними огромная пропасть. Хотя Камбосос один раз очень всех удивил, победив Теофимо Лопеса», — цитирует Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Ломаченко и Камбосос проведут поединок за титул IBF в легком весе в Перте 12 мая. В активе австралийца 21 победа и два поражения. На счету украинского боксера 17 побед и три поражения.