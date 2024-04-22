Конор поздравил Райана Гарсию с победой над Девином Хейни

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) прокомментировал исход поединка между бывшим временным чемпионом в легком весе по версии WBC Райаном Гарсией (25-1) и чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1).

«Удивительный бой двух чемпионов! Они дрались друг с другом уже семь раз! Это невероятно. Некоторые просто рождаются, чтобы драться! А некоторые нет. Дай бог здоровья обоим бойцам, и поздравляю Райана Гарсию! Сегодня твоя ночь.

Я знал, когда он дрался с «Танком» [Джервонта Дэвисом], что этот парень — настоящий мотор. Я зашел в раздевалку после того, как его в последний раз остановили ударом по корпусу. Там были только его близкие люди. Победа или поражение никогда не сломает тебя. Настоящие бойцы знают, о чем я говорю.

Теперь и для этого парнишки начинается настоящая битва! Держись, парень, верь в то, что Господь ведет тебя, и держись крепко, как жопа лягушки в «Версаче», ха-ха-ха! Да! Иисус — король, так что не ослушайся его. Держись молодцом и удачи, братишка. Пей «Proper Twelve» каждую ночь», — написал Макгрегор в соцсети X.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся в ночь на 21 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.