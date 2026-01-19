Никита Цзю заявил, что Зерафа сдался в бою с ним

Российско-австралийский боксер Никита Цзю заявил, что соотечественник Майкл Зерафа сдался в бою с ним.

«Считаю ли я, что он сдался? Определенно. Я считаю, что он недооценил меня, и, как только появилось рассечение, у него возникло посттравматическое стрессовое расстройство. Эмоции взяли верх, и он запаниковал. Поли Малиньяджи раскритиковал его за отсутствие мужества, за то, что он посыпался... Как только появилась боль, он начал искать выход», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Поединок, на кону которого стоял вакантный титул WBO International в среднем весе, был признан несостоявшимся, после того как во втором раунде соперники столкнулись головами, а Зерафа заявил врачу, что не может продолжать бой из-за проблем.