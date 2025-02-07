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7 февраля 2025, 23:42

Кудряшов: «Если Канело будет боксировать всерьез, Джейка Пола мы больше не увидим»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов прокомментировал анонс поединка Сауля Альвареса и Джейка Пола.

«Удивительно и печально, что не состоится бой Канело с Терренсом Кроуфордом, а то что он выйдет с Джейком Полом, в этом нет ничего такого удивительного. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Если Канело будет боксировать в этом поединке всерьез, Джейка Пола мы больше не увидим», — приводит слова Кудряшова Vprognoze.ru.

Поединок Сауля Альвареса и Джейка Пола состоится 3 мая в Лас-Вегасе в первом тяжелом весе.

Источник: Vprognoze.ru
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Джейк Пол
Сауль Альварес
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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