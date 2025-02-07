Кудряшов: «Если Канело будет боксировать всерьез, Джейка Пола мы больше не увидим»

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов прокомментировал анонс поединка Сауля Альвареса и Джейка Пола.

«Удивительно и печально, что не состоится бой Канело с Терренсом Кроуфордом, а то что он выйдет с Джейком Полом, в этом нет ничего такого удивительного. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Если Канело будет боксировать в этом поединке всерьез, Джейка Пола мы больше не увидим», — приводит слова Кудряшова Vprognoze.ru.

Поединок Сауля Альвареса и Джейка Пола состоится 3 мая в Лас-Вегасе в первом тяжелом весе.