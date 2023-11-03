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Сегодня, 10:33

Мамиашвили заявил, что встреча осетинских и дагестанских борцов укрепит дружбу народов

Виктория Кравченко
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что матчевая встреча по вольной борьбе между сборными Дагестана и Осетии поможет укрепить спортивное братство народов России.

«Как бы то ни было, сегодня невозможно оставаться в стороне от событий, которые происходят в мире, в частности, на Ближнем Востоке. Все мы пребываем в надежде, что тот ужас, который происходит, совсем скоро прекратится», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Команды Дагестана и Осетии встретятся 3 ноября Москве на волейбольной арене «Динамо». Борцы проведут 10 схваток.

Источник: https://tass.ru/sport/19191753
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