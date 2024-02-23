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23 февраля, 09:00

Международная федерация бокса готова организовать бой между Емельяненко и Нганну

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава Международной федерации бокса Умар Кремлев прокомментировал «СЭ» желание Федора Емельяненко провести бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.

«Федор — легенда. Какие бои он проводил! Он занимается популяризацией спорта, общается с детьми. Для нас он герой. Смотрел его бои, как он ронял двухметровых амбалов. В Японии до сих пор его называют последним императором. Для бокса этот бой — популяризация, это интересно. Федору 47 лет, он в расцвете сил, все прекрасно знает. Бой был бы интересный. Интрига в нем есть. Нганну сейчас очень известен, а у Федора есть характер. Мы готовы поддержать, организовать этот бой. Если бойцы, конечно, согласятся», — сказал Кремлев «СЭ».

Федор Емельяненко. «Хотел бы сразиться с Нганну. Я боец». Федор Емельяненко: внук, сотворение мира, немецкие корни, Немков, Хабиб vs Конор

Федор Емельяненко завершил карьеру в ММА после поражения от Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290 4 февраля 2023 года. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.

Бокс
Умар Кремлев
Федор Емельяненко
Франсис Нганну
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