Международная федерация бокса готова организовать бой между Емельяненко и Нганну

Глава Международной федерации бокса Умар Кремлев прокомментировал «СЭ» желание Федора Емельяненко провести бой с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.

«Федор — легенда. Какие бои он проводил! Он занимается популяризацией спорта, общается с детьми. Для нас он герой. Смотрел его бои, как он ронял двухметровых амбалов. В Японии до сих пор его называют последним императором. Для бокса этот бой — популяризация, это интересно. Федору 47 лет, он в расцвете сил, все прекрасно знает. Бой был бы интересный. Интрига в нем есть. Нганну сейчас очень известен, а у Федора есть характер. Мы готовы поддержать, организовать этот бой. Если бойцы, конечно, согласятся», — сказал Кремлев «СЭ».

Федор Емельяненко завершил карьеру в ММА после поражения от Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290 4 февраля 2023 года. На счету россиянина 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах.