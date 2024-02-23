Сауль Альварес отказался от 55 миллионов долларов за бой с Бенавидесом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес отказался от 55 миллионов долларов за бой с Дэвидом Бенавидесом, сообщает журналист Рикардо Селиса.

Предложение исходило от менеджера Бенавидеса Сампсона Левковича. Вдобавок к гонорару мексиканцу предложили процент от платных продаж.

Альварес в прошлом бою победил Джермелла Чарло (35-2) единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Бой состоялся 30 сентября 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бенавидес в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 2 декабря 2023-го в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.