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22 февраля, 17:24

Тренер Милохина: «Даня — наш русский парнишка. Для меня он лучше американца Пола»

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Тренер Дани Милохина Зорик Степанян прокомментировал сравнение российского тиктокера с американским блогером-боксером Джейком Полом.

«Джейк Пол — это Джейк Пол, а Даня Милохин — это Даня Милохин. У него своя история, а у нашего русского парнишки — своя. Для меня Данька даже лучше американца! Мой спортсмен для меня всегда будет лучшим», — цитирует Степаняна Sport24.

В своем дебютном поединке Милохин отправил тиктокера из Индии Аджмала Хана в технический нокаут в первом раунде. Бой по правилам бокса состоялся 16 февраля в Дубае, ОАЭ.

Источник: Sport24
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