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16 июля 2025, 14:00

Мэнни Пакьяо — Марио Барриос: данные и статистика боксеров перед боем

Мэнни Пакьяо и Марио Барриос проведут титульный бой 20 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марио Барриос.
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Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо и мексиканец Марио Барриос проведут титульный бой в ночь с 19 на 20 июля. На кону — звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC. Вечер бокса состоится на арене «МГМ Гранд» в Лас-Вегасе (США). Начало — после 5.00 по московскому времени.

Статистика и данные Мэнни Пакьяо

В карьере 46-летний Мэнни Пакьяо одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений и завершил два боя вничью.

Пакьяо последний раз выходил на ринг 21 августа 2021 года. Тогда филиппинец проиграл судейским решением кубинцу Йорденису Угасу.

Рост филиппинского боксера — 166 см, размах рук — 171 см, стойка — левша.

Статистика и данные Марио Барриоса

30-летний Марио Барриос — действующий чемпион мира в полусреднем весе по версии WBC. На счету Барриоса — 29 побед (18 нокаутом), два поражения и одна ничья.

В последнем бою, который состоялся 15 ноября 2024-го, мексиканец и Абель Рамос не смогли выявить победителя (ничья раздельным решением судей).

Рост мексиканского боксера — 178 см, размах рук — 181 см, стойка — правша.

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