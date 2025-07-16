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16 июля 2025, 18:15

Григорий Дрозд: «Сильный удар Дюбуа — это серьезная угроза для Усика»

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд назвал фаворита реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Боксеры проведут бой на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в ночь с 19 на 20 июля.

«Это интересный поединок. Для меня, как и для всех, фаворитом будет являться Александр Усик. Он уже все доказал. Единственный вопрос — насколько хорошо он будет готов. Дюбуа сейчас на подъеме, он действующий чемпион мира и у него очень сильный удар, который Усик уже прочувствовал. Думаю, что Дюбуа и его команда уже понимают, что нужно сделать, чтобы победить Александра. Очень сильный удар — это серьезный фактор угрозы. Бой может перевернуться в любую сторону в любой момент. Александр, как всегда, дисциплинированный в своих спортивных лагерях, поэтому я думаю, что он выиграет этот бой по очкам, хотя все возможно», — сказал в комментарии для «СЭ» Дрозд (Telegram-канал «Дрозд говорит»).

Александр Усик и&nbsp;Даниэль Дюбуа: первая дуэль взглядов перед боем реваншем в&nbsp;2025 году.Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2: основная информация о бое-реванше за звание абсолютного чемпиона мира

38-летний Усик (23-0) и 27-летний Дюбуа (22-2) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира. Первый поединок соперников прошел 26 августа 2023 года и закончился досрочной победой Александра.

(Александр Антоняк)

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

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Александр Усик
Даниель Дюбуа
Бокс
Григорий Дрозд
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